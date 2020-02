Scicli - La maledizione del sabato sera.

Stasera, poco dopo le 21, un’auto e uno scooter si sono scontrati in piazza Italia, all’intersezione tra via Gesù e via Marconi. Sul posto carabinieri e Polizia locale. Il conducente del veicolo a due ruote, subito dopo l’impatto, è fuggito via a piedi lasciando lo scooter sul posto. Le forze dell’ordine lo stanno cercando.