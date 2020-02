Italia Viva, a Ragusa Matteo Renzi sceglie Marianna e Ignazio

Modica - Anche in provincia di Ragusa si compongono i coordinamenti territoriali del movimento politico che fa capo a Matteo Renzi. A Cinecittà, il leader di Italia Viva ha dato l’investitura per organizzare il partito in provincia di Ragusa a Marianna Buscema, imprenditrice sciclitana impegnata nel sociale e nel mondo ecclesiastico, attualmente consigliere comunale.

Ad affiancarla, si legge nel sito ufficiale di Italia Viva, sarà Ignazio Abbate, “geometra classe 1970, titolare dell’omonima azienda agricola Accaputo che si occupa della coltivazione di fiori in coltura protetta e a piano campo. Sindaco di Modica dal 2013 , è stato in precedenza per cinque anni consigliere provinciale. E’ presidente provinciale dell’associazione di categoria agricola UNSIC".