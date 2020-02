Si è arrampicato sul balcone per rapinare una donna, arrestato

Vittoria – La Polizia di Stato arresta pregiudicato vittoriese per una rapina commessa in un appartamento in pieno centro.

Alle prime ore della mattina di sabato 1 febbraio, le volanti del Commissariato di P.S. di Vittoria intervenivano in un appartamento del centro cittadino, a seguito della richiesta di aiuto da parte di una donna che era stata aggredita a scopo di rapina all’interno della propria abitazione.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, prendevano contatti con la richiedente che in sede di denuncia riferiva di essersi svegliata mentre dormiva a causa dei forti rumori provenienti dalla porta ed avendo capito che qualcuno stava cercando di scassinare, si era quindi rifugiata sul balcone per chiedere aiuto. Ma improvvisamente il malfattore, non riuscendo a sfondare la porta, si era arrampicato dal balcone sorprendendo la donna e costringendola a consegnare il denaro custodito, circa 7.000,00 euro, ed alcune collanine.

Acquisite le prime informazioni ed avuta la descrizione del soggetto, i poliziotti indirizzavano le ricerche verso un sospettato e, a seguito di perquisizione presso l’abitazione del soggetto, rinvenivano proprio una delle collanine sottratte poco prima.

Alla luce degli elementi raccolti il soggetto, un pregiudicato vittoriese di 35 anni, ritenuto gravemente indiziato del delitto di rapina aggravata, veniva tratto in arresto e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.