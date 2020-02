E' atterratto l'aereo col guasto, non ci sono feriti

Madrid - Lieto fine, dopo le 19, per l’odissea del Boeing 767 di Air Canada che subito dopo il decollo da Madrid aveva subìto danni a una ruota e a un motore. Il velivolo con 128 passeggeri a bordo — oltre ai membri dell’equipaggio — è atterrato nuovamente all’aeroporto Barajas al termine di una procedura di emergenza. Il Boeing, che aveva per destinazione Toronto, è stato costretto a girare sopra il cielo di Madrid per quattro ore e un quarto per esaurire il carburante e in attesa che venissero predisposte le misure di emergenza. L’aereo ha toccato terra nonostante una ruota danneggiata e un motore fuori uso.

Il jet, un Boeing 767 di quasi 31 anni, ha dovuto effettuare diversi giri per scaricare il kerosene imbarcato. Da regolamenti internazionali il velivolo non può atterrare con un carico superiore a quelli indicati. In un audio recuperato in esclusiva dal quotidiano spagnolo El Mundo si sente uno dei piloti comunicare ai passeggeri che l’aereo deve tornare a Madrid per un «piccolo problema a una delle ruote. E dal momento che siamo pieni di carburante allora dobbiamo alleggerirci un pochino prima di atterrare». Procedura che, appunto, richiede tempo per questo proprio il pilota chiede «molta calma e molta pazienza».

Due caccia militari spagnoli hanno affiancato e fotografato il Boeing 767 di Air Canada per «ispezionare» meglio il velivolo confermando il problema al motore e i danni a una delle ruote di atterraggio. L’aereo — a differenza di altri modelli — non aveva la possibilità di scaricare il kerosene più velocemente e così è stato costretto a girare per diverso tempo.