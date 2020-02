Racket dell'ortofrutta, incendiata un'azienda

Pachino - Un magazzino agricolo, che si trova tra le serre delle coltivazioni in contrada Maucini, è stato distrutto dalle fiamme in un'azienda agricola tra Pachino e Rosolini. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Noto che solo dopo diverse ore sono riusciti a domare il rogo che ha devastato i circa 200 metri quadrati di superficie del magazzino. Sono andate distrutte masserizie varie ed un Ape Piaggio parcheggiata a fianco della struttura.

I vigili del fuoco non hanno ritrovato elementi per individuare con certezza le cause dell'incendio. I carabinieri, che indagano sull'episodio, stanno interrogando il titolare dell'azienda.