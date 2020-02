Buccheri - Scendono le temperature in Sicilia e a Buccheri toccano 0 gradi, con tanto di nevicata in corso. E dire che solo ieri sembrava quasi essere tornata l’estate, invece da oggi irruzione artica al via.

L’aria artica ha fatto il suo ingresso nel Mediterraneo sotto forma di burrascosi venti di maestrale con temperature in netto calo ovunque. I venti soffieranno forti di maestrale in graduale rotazione a tramontana dal pomeriggio.