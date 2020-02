Coronavirus, nuovo caso sospetto a Roma, è un italiano

Roma - Nell’ambito delle misure di controllo definite per i 56 italiani rimpatriati dalla zona di Wuhan in Cina, ed attualmente in isolamento nella "città militare" della Cecchignola a Roma, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato un sospetto di coronavirus 2019-nCoV.

Conseguentemente, sono stati decisi ulteriori accertamenti che verranno eseguiti sul soggetto che verrà trasferito e posto in isolamento all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani. Intanto, sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena al largo del Giappone ci sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell'equipaggio. «Tra i casi di coronavirus a bordo, al momento non risultano connazionali», sottolinea la Farnesina. È quanto sottolinea la Farnesina Infatti, sono previste «ulteriori misure di prevenzione sui cittadini di ritorno dalle aree a rischio», emerge dalla riunione del tavolo tecnico scientifico che si è riunita oggi dopo il consueto appuntamento della task-force sul coronavirus del Ministero della Salute alla presenza del ministro, Roberto Speranza.