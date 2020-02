Sub morti e droga, trovata la barca

Brolo, Messina - 6767.

Caratteri arabi e un numero a quattro cifre. Il mare forse ha restituito una traccia importante sul mistero dei tre sub trovati morti lungo le coste siciliane. A Brolo ieri pomeriggio, si è arenato uno scafo in legno di tre metri con alcune scritte, su un fianco, in arabo.

La barca, di colore azzurro, è stata trascinata a riva dalla corrente. Forse c'è una relazione col mistero dei sub trovati morti lungo le coste tirreniche e del quarto cadavere trovato nudo sulla banchina del porto di Messina.