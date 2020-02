Gerardina Trovato e lo sfratto: da mia madre cerco amore, non soldi

Portopalo di Capo Passero - Gerardina Trovato affronta lo sfratto. La cantante catanese, caduta in disgrazia dopo alcuni problemi di salute, esclusa dal Festival di Sanremo, cui si era candidata, andrà in udienza il 9 marzo per lo sfratto dalla casa in cui abita da 4 anni.

L'udienza è fissata il 9 marzo davanti al Tribunale di Siracusa. Gerardina è difesa dall'avvocato aretuseo Walter Orlando. In questi giorni sono state assolte le formalità che porteranno il giudice designato alla trattazione della questione legata alla richiesta di sfratto. I tempi, purtroppo, sono stati celeri.

Intanto, le cronache narrano di una presa di posizione dura della mamma di Gerardina nei confronti della figlia.

La signora Agata Russo dice di avere sostenuto moralmente ed economicamente la cantante, facendo fronte, quando necessario, anche a ingenti esborsi. E di aver fatto il proprio dovere di genitore anche qualdo la figlia ha avuto nella cadute nella vita.

Ma Gerardina oggi racconta a Ragusanews: "Da mamma non voglio soldi, ma amore".