Asp di Ragusa, soldi per un cortometraggio e Ragusani nel mondo

Ragusa - L’Asp di Ragusa sgancia poco meno di dieci mila euro (9272,00 euro) per un cortometraggio televisivo di tre minuti a favore della emittente Teleradio Regione.

Centottanta secondi per promuovere le campagne di prevenzione degli screening che abitualmente l’azienda dispone per informare l’opinione pubblica attraverso la messa in onda di un corto mandato in onda dal 1 agosto e fino al 30 settembre 2019 sull’emittente televisiva del Gruppo Minardo.

I programmi di screening sono una azione di prevenzione offerta equamente dall’Azienda Sanitaria a tutta la popolazione provinciale in età giudicata a rischio per l’insorgenza di patologie.

Sempre nella ottica di promozione delle proprie attività di prevenzione, l’Asp ha destinato alla Associazione Ragusani nel mondo un contributo di 3660,00, iva compresa quale contributo per la 25 esima edizione della manifestazione.