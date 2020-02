Giovane trovato morto sugli scogli

Siracusa - La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica sul cadavere di un giovane di 27 anni ritrovato sulla scogliera di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione della polizia, ad accorgersi del corpo nella tarda mattinata sono stati alcuni passanti che stavano facendo una passeggiata lungo Riviera Dionisio il Grande, una zona centrale di Siracusa (via Arsenale). la vittima che è stata identificata nelle prime ore del pomeriggio, è Salvatore Pitruzzello. Non è ancora chiaro se il ventisettenne sia rimasto vittima di un malore oppure scivolato dal muretto di via Eveneto che separa la scogliera di via Arsenale, oppure sia stato spinto da qulcuno fino a finire in acqua. Nessuna ipotesi viene scartata dalla polizia. Al momento la morte di Pitruzzello è un giallo.

Salvatore Petruzzello era un giovane ben voluto in città e faceva volontariato nella Protezione civile. Era anche un portatore di Santa Lucia ed il giorno della festa indossava il 'berretto verde".