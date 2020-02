Scicli - Incendio intorno a mezzogiorno in un’abitazione al quartiere Santa Maria La Nova. Le fiamme si sono sviluppate in una stanza adibita a cucina nel terrazzo della casa, n via San Guglielmo. Tempestivo l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno circoscritto le fiamme, evitando che il fuoco si propagasse nel resto dell’immobile.

Sul posto in via precauzionale anche un’ambulanza. Sono intervenuti i carabinieri e la Polizia locale. Fortunatamente non ci sono danni a persone.