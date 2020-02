Incidente mortale, perde la vita una 35enne

Canicattì, Agrigento - Incidente mortale ieri sera a Canicatti?. A perdere la vita? e? stata una donna di 35 anni, che si trovava alla guida di un'auto. La vittima si chiamava Rosalinda Migliore. Inutili sono stati i soccorsi e il trasferimento in ospedale. La donna, nonostante un intervento chirurgico, e? deceduta nel nosocomio. Indagini della polizia per risalire alle cause dello schianto contro un muretto.