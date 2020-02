Cade aereo ultraleggero, i due morti

Lentini - Stefano Baldo e Gioele Bravo.

Sono i due morti dell' incidente aereo registrato stamani nelle campagne di Lentini. Stefano Baldo, pilota Alitalia, 53 anni, era a bordo dell’ultraleggero con Gioele Bravo, 20enne studente dell’istituto aeronautico di Catania.

Baldo si era formato all’accademia navale di Livorno e aveva volato per la Marina militare anche come istruttore. L’aereo, decollato da Catania, era impegnato in un volo di addestramento quando, a circa mille metri d’altezza, è precipitato schiantandosi al suolo e prendendo in parte fuoco.