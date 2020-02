Sicilia. Sono tre donne, e insieme hanno 300 anni

Sortino - Trecento anni in tre. Totali.

Una festa a Sortino organizzata dall'amministrazione comunale, con torte preparate dalle suore Benedettine di clausura per il compleanno di tre donne centenarie: Sofia Barbagallo, Paola Pane e Sofia Ramondetta. Le prime due hanno compiuto 104 anni, mentre l'altro un secolo di vita. "Siamo felici per questo evento - ha detto il sindaco Vincenzo Parlato - per questo evento che riempie di gioia la nostra comunità. Ma non solo le sole centenarie di Sortino. Altre due donne prossimamente arriveranno a 'quota cento'. Le festeggiate, secondo quanto hanno riferito i parenti, stanno bene in salute e solo lucide.