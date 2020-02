Ispica, arrestati due ladri d'auto

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile nel corso della notte hanno tratto in arresto due cittadini rumeni per furto aggravato di un’auto e di un cellulare e per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, particolarmente intensificati nell’arco notturno, per garantire sicurezza al territorio di Modica, i militari dell’Arma hanno intercettato un veicolo che alla loro vista ha tentato di fuggire. Dopo un inseguimento durato diversi chilometri, i Carabinieri hanno fermato il veicolo ed hanno bloccato i due soggetti all’interno del veicolo. L’autovettura è risultata rubata pochi minuti prima ad una donna di Ispica cui era stato anche sottratto il cellulare. I Carabinieri, al termine dell’operazione, hanno tratto in arresto in flagranza Samson Vasile Benone, 47 anni, già arrestato diverse volte per vari reati, e Paraschiv Ilie Ionel di 29 anni, con precedenti. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea. Il veicolo ed il cellulare sono stati restituiti alla donna.

I molteplici servizi di controllo finalizzati ad evitare delitti contro il patrimonio ed assicurare elevati livelli di sicurezza sono svolti quotidianamente e su tutti i quadranti orari dai Carabinieri di Modica, e le segnalazioni dei cittadini sono utili ad indirizzare le attività dei militari.