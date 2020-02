Peppe Lucifora ucciso da un carabiniere in servizio a Modica?

Modica - E' in corso, al comando provinciale dei carabinieri di Ragusa, l'interrogatorio di un militare dell'Arma, in servizio a Modica, ma non modicano, che potrebbe essere coinvolto nella vicenda dell'omicidio di Peppe Lucifora, il cuoco modicano 58enne ucciso in circostanze misteriore tre mesi fa.

Si fa strada il movente sentimentale. La notizia non trova alcuna conferma al momento nelle fonti ufficiali e se confermata comporterebbe una svola nelle indagini di grande clamore.

L'uomo è stato sentito come persona informata sui fatti, e il comando provinciale sta acquisendo prove scientifiche per valutare se trasformare la sua posizione in indagato.