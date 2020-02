Incredibile a Modica, monovolume piove su un furgone

Modica - Un incidente spettacolare, ma senza conseguenze significative per la donna al volante, quello registratosi stamani alle 12 a Modica, in una strada perpendicolare a via Risorgimento, al quartiere Sorda.

Una signora ha preso in garage il proprio monovolume, e ha sbagliato a inserire la marcia. Il garage si trova a pianterreno su un lato del palazzo, ma è a primo piano dall'altro lato dell'edificio.

La donna, in un momento di distrazione , ha messo la prima marcia, rovinando su un furgone parcheggiato nella strada sottostante.

Fortuna ha voluto che il proprietario del furgone non si trovasse dentro il messo.

La donna è stata soccorsa da vigili del fuoco e dall'ambulanza del 118. Trasportata in ospedale, non ha subito conseguenze importanti.