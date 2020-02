Ladro acrobata scappa durante furto e piove su telone di un locale

Palermo - E' in fuga.

Un giovane ladro è riuscito a rubare in due appartamenti in una palazzina in ristrutturazione in via Mazzini. Sabato attorno a mezzogiorno gli inquilini dei palazzi vicini hanno visto un giovane entrare e uscire dagli appartamenti dopo essersi arrampicato dai ponteggi installati nel prospetto.

I residenti hanno chiamato la polizia, le volanti hanno circondato la zona. Il ladro, avveretendo in lontananza le sirene, ha lasciato due trolley pieni di oggetti preziosi, materiale informatico e dispositivi elettronici sull'impalcatura. E' salito sul tetto e si è lanciato, finendo sulla tenda del ristorante Haiku, in via Ricasoli. Poi è fuggito, molto probabilmente a bordo di una macchina.

La Polizia è sulle sue tracce.