Vagava per il centro storico, totalmente disorientata. Ritrovata

Modica - Vagava per le strade del centro cittadino, senza una meta, completamente disorientata. Ad accorgersene è stata la polizia locale che ha fermato un’anziana donna che non era in grado di fornire alcuna informazione circa la sua presenza. Accompagnata presso il Comando di Piazza Principe di Napoli, la donna non forniva nessun elemento per rintracciare qualche familiare, nemmeno le proprie generalità. Sono stati, pertanto, contattati il Commissariato di polizia e la Compagnia dei carabinieri per accertare se fosse stata presentata qualche denuncia in merito, ma la risposta era negativa. La polizia locale ha cercato di comprendere la situazione ma l’anziana sosteneva soltanto di essere originaria della Provincia di Rieti. Accudita e tranquillizzata presso il Comando, la situazione è stata risolta poco dopo, quando la polizia locale ha ricevuto la telefonata del Commissariato che informava dalla presenza di un signore che stava denunciando la scomparsa della madre.

A quel punto, è stato stabilito che la donna era ricoverata presso una casa di riposo di Modica Alta e che autonomamente si era allontanata dalla struttura, perdendo la cognizione di ogni cosa, senza riuscire più a trovare la strada del rientro. Il figlio e la responsabile della casa di riposo si sono portati presso il Comando di Polizia Locale e a loro è stata affidata l’anziana.