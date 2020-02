Isteria e Gestalt Therapy: la presentazione del libro di Rosaria Lisi

Catania - È stata, alla fine dell’800, all’origine della psicoanalisi. Ed è stata a lungo, accanto alla schizofrenia, l’emblema della malattia mentale. Eppure oggi sembra scomparsa non solo dai manuali diagnostici (dagli anni ’80, infatti, non è più presente nell’elenco dei disturbi di personalità), ma anche dall’immaginario collettivo. Ma davvero l’isteria non esiste più?

Con il libro “Isteria e Gestalt Therapy. Quando tutto è pertinente”, pubblicato da Il Pozzo di Giacobbe, la psicologa e psicoterapeuta Rosaria Lisi dell’Istituto di Gestalt Therapy Kairòs, cerca e approfondisce una risposta duplice a questo quesito: da un lato dimostra quanto e come la modalità isterica continui a raccontare e ad esibire i propri sintomi, spesso ‘simulando’ altre patologie, dall’altro offre alcune piste di trattamento clinico secondo i parametri della Gestalt Therapy.

Il libro sarà presentato a Catania il prossimo venerdì 21 febbraio alle 17.30 alla Libreria San Paolo (in via Vittorio Emanuele II, 182): sarà presente l’autrice Rosaria Lisi, insieme al direttore dell’Istituto di Gestalt Therapy Kairòs Giovanni Salonia e alla dottoressa Giovanna Condorelli, moderati da Nathalie Cuscinà.