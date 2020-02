Disposta l'autopsia sul corpo di Memmo Paolello

Scicli - Il corpo del 44enne sciclitano, Memmo Paolello, morto tragicamente in un incidente all’interno del mercato ortofrutticolo di contrada Spinello a Donnalucata, mentre si trovava alla guida di un muletto, sarà sottoposto ad autopsia. L’ha disposta il magistrato, Sandro Fornasier, dopo avere acquisito una relazione dei carabinieri.

Si vuole capire, con esattezza, cosa abbia provocato la morte di Paolello. La scomparsa del 44enne sciclitano ha destato molto dolore in città, al punto che il Sindaco ha disposto il lutto cittadino nel giorno del funerale. La data delle esequie di Memmo Paolello non è stata ancora fissata in attesa proprio dell’esame autoptico, al termine del quale la salma sarà restituita alla famiglia.