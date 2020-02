Ryanair: nessun atterraggio di emergenza a Catania

Catania - Gentilissimi,

di seguito uno statement di Ryanair in riferimento all’articolo pubblicato in data 19/02/2020 da Ragusanews

Il volo da Catania a Bologna (19 Febbraio) è rientrato all’aeroporto di Catania poco dopo il decollo, a causa di un problema tecnico di entità minore. In linea con le procedure, l'equipaggio ha notificato l’accaduto al controllo del traffico aereo e l'aeromobile è atterrato senza difficoltà a Catania, dove è stato ispezionato da ingegneri Ryanair. I passeggeri sono stati imbarcati su un nuovo aeromobile che è successivamente partito per Bologna. Ryanair ha espresso ai viaggiatori le sue più sincere scuse per il ritardo.

Non è stato effettuato alcun atterraggio di emergenza.