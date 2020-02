122 stabilizzati all'Asp di Ragusa

Ragusa - È arrivata, dopo tanti anni, la stabilizzazione per 122 lavoratori ex Lsu.

Un sogno che si avvera per queste persone e per le loro famiglie. Non più precarietà ma certezza per l’oggi e per il futuro. La Direzione Aziendale dell’Asp di Ragusa ha accolto, facendole proprie, le disposizioni dell’Assessore della Salute Ruggero Razza e ha proceduto a deliberare la stabilizzazione.

Le figure interessate sono:

n. 4 commessi

n. 1 Operatore Tecnico Idraulico

n. 4 Operatori Tecnici Autisti

1 Operatore Tecnico Elettricista

n. 64 Coadiutori Amministrativi

n. 44 Assistenti Amministrativi

n. 3 Assistenti Tecnici Geometri

n. 1 Collaboratore Prof.le Sanitario Tecnico di Lab.

n. 2 Collaboratore Prof.le Sanitari Infermieri.

«Abbiamo avviato un percorso sinergico e concreto con l’Assessorato alla Salute rivolto alla valorizzazione del patrimonio rappresentato dal personale dipendente a tempo determinato. Scopo unico è quello di dare stabilità e garanzie per il futuro a queste persone» - ha sottolineato il direttore generale, arch. Angelo Aliquò - «e, nei prossimi giorni, provvederemo a completare le stabilizzazioni per altre figure del comparto e dirigenziali»