Anna Galiena, Paola Gassman, Deborah Caprioglio a Comiso

Comiso - Fuori nevica. Dentro la linea telefonica è stata tagliata. Una lussuosa casa di campagna nella Francia degli anni ‘50 si ritrova isolata. Nulla di strano, se non fosse che il padrone di casa, Marcel, viene trovato morto. Assassinato da una pugnalata nella schiena. Fiato sospeso al Teatro Naselli di Comiso che il prossimo giovedì 27 febbraio, alle ore 21.00, ospiterà “Otto donne e un mistero”, uno straordinario thriller teatrale scritto da Robert Thomas adesso in tournée con la regia di Guglielmo Ferro. Sul palco Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino, Paola Gassman e con Antonella Piccolo, Claudia Campagnola, Giulia Fiume e Mariachiara Di Mitri.

Chi avrà ucciso Marcel: è la domanda che accompagnerà tutto lo spettacolo e che porterà gli spettatori a interrogarsi ora sull’una ora sull’altra donna. La loro sincerità sarà messa in dubbio, svelati i loro più intimi segreti alla ricerca della verità.

Una serata dal ritmo serrato, grazie alla maestria della scrittura di Thomas, la cui opera è sempre un grande successo al teatro e che nel 2002 è diventata anche una famosa pellicola cinematografica: un ingranaggio perfetto per sedurre lo spettatore contemporaneo, in cui emerge la comicità noir d’oltralpe e la lamina sarcastica e comica della vita contro la morte.