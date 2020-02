I quadri del giornalista Pippo Fava in mostra a Catania

Catania - Giuseppe Fava pittore. “La pittura come documento racconto e denuncia", è il titolo della mostra che espone settanta opere del giornalista ucciso dalla mafia.

L'appuntamento è all Galleria d'arte moderna di Catania. La mostra, organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Catania, con la Fondazione Fava, curato da Giovanna Mori, propone dipinti in olio, incisioni e disegni realizzati dagli anni '50 agli anni '80 , ma anche originali documenti di archivio di ambito letterario, giornalistico e teatrale.

Le opere sono in mostra alla Gam di Catania fino al 14 marzo (dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 19, ingresso libero).