Auto contro muro. Un morto e tre feriti

Agrigento - Un ragazzo di 32 anni, Giuseppe Terrosi, è morto la scorsa notte in un incidente stradale in via Teatro Tenda a San Leone, Agrigento. Era seduto sui sedili posteriori della Peugeot 207 che, per cause ancora non chiare, s'è schiantata contro un muretto di cinta. Tre le persone, fra cui il conducente dell'utilitaria, ferite e portate nell'ospedale San Giovanni di Dio. Indagano i carabinieri.