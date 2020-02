Società Operaia di Pozzallo, Roccasalvo riconfermato Presidente

Pozzallo - Si sono svolte domenica 23 febbraio le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dello storico sodalizio pozzallese.

Alla fine dello scrutinio Salvatore Roccasalvo è stato riconfermato Presidente con 237 voti su 405 votanti. Assieme a Roccasalvo sono stati riconfermati i seguenti componenti del consiglio direttivo: Elia Amore, Giovanni Emmolo, Giovanni Figura, Raffaele Monte, Rosario Spadola, Salvatore Zaccaria. Inoltre sono stati eletti i componenti del collegio dei probiviri che risulta cosi composto:

Francesco Galfo –Presidente, Vincenzo Aurnia, Salvatore Galfo e Rosario Iozia componenti.

Soddisfatto il Presidente riconfermato Salvatore Roccasalvo che dichiara: “dopo anni di tanto impegno i soci hanno premiato il lavoro svolto nell’interesse del sodalizio. Tante cose sono state fatte ma tante altre ne rimangono da fare. Grazie a tutti coloro che si sono impegnati e un grazie soprattutto ai soci ed alle loro famiglie per l’affetto dimostrato”.

Voglia, capacita del fare, presenza quotidiana, passione ed impegno sono caratteristiche comuni agli eletti che hanno contribuito al raggiungimento di questa importante riconferma.

Il lavoro continua nell’interesse del sodalizio, primo a nascere 131 anni fa a Pozzallo, e grazie al lavoro straordinario e proficuo che in questi anni è stato profuso, che oggi i soci possono vantarsi di avere a disposizione una realtà come poche in Sicilia.