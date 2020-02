Pozzallo, in arrivo 274 migranti: andranno in quarantena

Pozzallo - L'italia ha concesso Pozzallo come porto di sbarco per la OceanViking , la nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere che nei giorni scorsi, in tre distinte operazioni, ha soccorso 274 migranti al largo della Libia. Lo fanno sapere le stesse Ong, che parlano di "sollievo" a bordo.

"L'Ocean Viking sbarcherà nel porto di Pozzallo. Al fine di assicurare adeguate misure di prevenzione, i migranti saranno trattenuti in quarantena nell'hotspot della cittadina siciliana. Alle medesime finalità precauzionali, il personale della nave rimarrà isolato a bordo per tutto il periodo necessario".

Lo rende noto il Viminale, segnalando che "le autorità competenti provvederanno agli accertamenti e alla sorveglianza sanitaria ritenuti indispensabili".