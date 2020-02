Concorsi all'Asp, la Regione manda due ispettrici

Ragusa - La Regione vuole vederci chiaro sulla correttezza delle procedure concorsuali svolte nell’ultimo anno all’interno dell’Asp di Ragusa e ne ha disposto un’indagine.

Due ispettrici sono state inviate la scorsa settimana a Ragusa direttamente dal Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato alla Salute, guidato da Ruggero Razza.

Si sono presentate negli uffici di Piazza Igea per raccogliere elementi e determinazioni di competenza in ordine alla gestione di alcuni concorsi e alle relative assunzioni svolte dall’azienda ragusana.

L’intervento ispettivo, durato appena un giorno, mirerebbe a chiarire la corretta applicazione di tutte le procedure sulla gestione amministrativa di alcuni concorsi e sulle relative assunzioni svolte nell’ultimo anno all’interno dell’azienda sanitaria ragusana. Di più non è trapelato dalla visita ispettiva, ma tanto basta per capire che da Palermo vogliono focalizzare l’attenzione su fatti precisi.

I due emissari della Regione hanno lasciato Ragusa senza alcun commento.