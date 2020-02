Si presenta il libro sui crocifissi di Frate Umile e Frate Innocenzo

Modica - Si presenta sabato 28 marzo alle 18 a palazzo Sant'Anna al liceo Convitto a Modica il volume di Salvatore Brancati e Giuseppe Fazio "I crocifissi di Frate Umile e Frate Vincenzo da Petralia".

Il volume di ben 420 pagine, con fotografie tutte a colori, viene pubblicato da Martorina Editore.

Il libro propone uno studio aggiornato sui crocifissi francescani del XVII secolo in Sicilia proponendo una revisione critica per le personalità più conosciute, come Frate Umile da Petralia Soprana e Frate Innocenzo da Petralia Sottana, e focalizzando alcuni degli autori meno noti, come Fra’ Benedetto da Petralia Sottana e Francesco Gallusca.