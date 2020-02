Rivive il centro storico con Ragusa Choco Festival

Ragusa - Quattro giorni intensi di un evento nuovo e che Ragusa saluta con la certezza che tornerà! ChocoFestival, organizzato dall’associazione Choco Passion, in collaborazione con il comune di Ragusa, nel meraviglioso centro storico di piazza San Giovanni, ha colorato la città ed il suo ‘cuore’ lo scorso fine settimana, con una messe di gente il sabato e la domenica della festa e con tantissimi a godere del cibo degli dei! Soddisfatti i venti espositori provenienti da tutta Italia e soddisfatti quanti hanno creduto nella bellezza della manifestazione in una delle piazze simbolo di Ragusa. Un successo che era stato pianificato e programmato e che si è puntualmente confermato con le presenze documentate e documentabili, per un evento che apre un’altra opportunità per Ragusa

E se nei primi due giorni, sono stati protagonisti i laboratori didattici gratuiti dove i maestri cioccolatieri hanno spiegato il ciclo produttivo del cioccolato, la festa di piazza, la gente, la folla composta e grande, ha dominato, senza se e senza ma, le ore serali della kermesse, con folla strabocchevole come dimostrano le foto di una piazza San Giovanni colorata di allegria. Dopo la ruota panoramica del Natale, insomma, il centro storico di Ragusa, ha trasudato ancora di gente, allkgra anche nelle sue maschere carnevalesche, che lo riscopre con piacere, grazie ad un’altra intuizione importante dell’amministrazione comunale e di quanti credono in manifestazioni che servono a corroborare l’idea di rilancio della Ragusa superiore, priorità delle politiche del governo cittadino

“Ad altri il ‘sollazzo’ della polemica; a noi interessa il risultato vero e concreto e non le parole in libertà e interessa aver visto Ragusa, i Ragusani e non solo, divertirsi in piazza sino a tarda ora, godendo della bellezza della Città e del gusto infinito del cioccolato”, il laconico commento degli organizzatori dell’evento. Piacevoli giornate del ChocoFestival negli eventi del Carnevale, in questa festa del cioccolato di tutta Italia, tra dj set e la voglia infinita di dolcezza