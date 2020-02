Gli amici piangono Memmo

Scicli - Una settimana per l'autopsia, perchè pure i problemi giudiziari si sono messi in mezzo, poi oggi, una settimana dopo la tragedia, i funerali di Memmo Paolello, 44anni.

Scicli si è fermata oggi per rendere omaggio a questo giovane amico di tutti. Se una cosa sorprende è la quantità sterminata di amici che Memmo aveva. Amici, amiche, tutti affettuosi, legati, adoranti nei suoi confronti. Perchè Memmo era un ragazzo buonissimo. Dolce, allegro, semplice.

Una morte che non gli somiglia lo ha portato via. E il cordoglio per la sua morte ha lasciato senza parole la comunità di Scicli, incredula, scossa, affranta.