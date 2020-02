Lunghi applausi per La leggenda del Fantasma dell'Opera a Modica

Modica - Una scommessa vinta per il Teatro Garibaldi di Modica e per la Compagnia del Teatro Ambasciatori di Catania che domenica sera ha portato in scena “La leggenda del Fantasma dell’Opera”. Un allestimento molto raffinato per una storia che trae spunto dal celebre romanzo di Gaston Leroux “Il Fantasma dell’Opera”, ma che si sviluppa in modo originale, grazie all’inserimento di nuovi personaggi e di nuove appassionanti vicende. A firmare l’apprezzata regia, Gisella Calì, mentre la direzione musicale è stata curata da Franco Lazzaro. Lunghi applausi per questo nuovo appuntamento con la stagione musicale della Fondazione Garibaldi, presidente il sindaco Ignazio Abbate, direttore artistico Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata. L’appassionato Erik, il “Fantasma”, la giovane Christine, il romantico Raoul e tutti gli altri personaggi in scena hanno coinvolto la platea che si è lasciata andare alle musiche curate da Lazzaro e alle coreografie di Erika Spagnolo, mentre le scenografie di Massimo Savoia, sviluppate su più livelli, gli effetti speciali e i bellissimi costumi d’epoca curati da Rosy Bellomia, hanno regalato una cornice mozzafiato. Tutti incollati alle poltrone a seguire l’evolversi della storia tra amori, mistero e passione fino a un finale applauditissimo.

Il prossimo appuntamento con la stagione di musica è il 1° marzo con il musical Scugnizza e la Compagnia Opera Lirica Teatro Franco Zappalà di Palermo (biglietti online su https://urly.it/34fdq o al botteghino del teatro), mentre la stagione di prosa prosegue questo venerdì, 28 febbraio, con Fiat Voluntas Dei e il bravissimo Tuccio Musumeci (biglietti online su https://urly.it/34fdx o al botteghino del teatro).

Per informazioni su www.fondazioneteatrogaribaldi.com – pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi – e al numero 0932 946991.