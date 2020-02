Coronavirus, a Palermo scuole chiuse per tre giorni

Palermo - Scuole chiuse per tre giorni a Palermo per consentire «pulizie straordinarie» in attesa che le autorità regionali e nazionali «assumano le competenti decisioni in merito alla eventuale chiusura delle scuole quale misura precauzionale contro la diffusione del nuovo Coronavirus. Lo ha deciso il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha dato incarico alla Reset, che cura la pulizia delle scuole comunali, di predisporre quanto necessario per interventi straordinari di pulizia nei prossimi tre giorni.

Il provvedimento, che inizialmente riguardava solo le scuole comunali, è stato poi ampliato alle scuole di ogni ordine e grado della città di Palermo ed a tutti i licei di competenza della Città Metropolitana. Il provvedimento deciso dal sindaco di Palermo è stato, infatti, mutuato dalla Protezione civile a livello di Città Metropolitana che ha la competenza sui licei dell’intera area della ex Provincia.