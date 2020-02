Coronavirus, tre carabinieri in autoisolamento ad Agrigento

Agrigento - Tre carabinieri in servizio ad Agrigento hanno deciso autonomamente di auto isolarsi. Uno dei tre, tornato da una breve visita ai propri familiari residenti nel Lodigiano, appena ha appreso la notizia dell'isolamento che ha interessato il proprio paese, ha, con senso di responsabilità rappresentato la circostanza ai propri superiori e da sabato lui e due suoi colleghi, che vivono in stanze attigue, sono in auto isolamento. E vi resteranno per complessivi 14 giorni.

Tutte le autorità di Agrigento, a partire dal sindaco Lillo Firetto, immediatamente informate, hanno manifestato il proprio apprezzamento per lo zelo dimostrato dai militari dell'Arma ed hanno fornito la propria massima disponibilità e vicinanza ai carabinieri.