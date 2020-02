Concerto di Francesco Cafiso a Vittoria

Vittoria - Concerto per beneficenza del sassofonista Francesco Cafiso con il chitarrista Marco Grillo giovedì 27 febbraio a Vittoria al Cinema Golden di Vittoria, con inizio alle 20. Interverrà per l’occasione l’attore e regista vittoriese Andrea Traina.

La raccolta fondi è stata organizzata dai Lions Club Iblei ed i Leo di Ragusa e Modica della VIII Circoscrizione. Il ricavato del concerto sarà destinato alla Fondazione Internazionale LCIF del Lions Clubs International. La LCIF finanzia progetti umanitari in tutto il pianeta, sia di grandissime dimensioni, quali i programmi di vaccinazione contro il morbillo salvando migliaia di bambini ed i programmi per migliaia di interventi di cataratta in aree povere, sia di dimensioni locali connesse alle esigenze di una data comunità, ad esempio la costruzione di una casa di accoglienza per disabili a Linguaglossa ed un centro per ragazzi autistici a Barcellona Pozzo di Gotto.