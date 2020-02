Giovane ragusano suicida nella metropolitana di Londra

Ragusa - Un ragazzo di Ragusa, che viveva a Londra, si è tolto la vita ieri lanciandosi sotto un treno della metropolitana.

A darne l'annuncio su Facebook il fratello: "La morte è la mia felicità ....sarà la fine della mia sofferenza!

Questo è cio che diceva mio fratello di 25 anni quando il dono della vita non lo rendeva felice...difficile a crederci per fino per noi che l’abbiamo vissuto sulla nostra pelle..., forse alcuni di voi avranno visto anche i suoi strani video...be mio fratello soffriva di una malattia che colpisce la mente e ti fa credere cose che non esistono...(Psicosi) forse dovuti anche traumi passati visto che è stato bullizzato da adolescente.

Io mia mamma e mia sorella inclusi medici psicologi psichiatri almeno crediamo di aver fatto il possibile per salvarlo qui in Inghilterra ma non è bastato... tramava da tempo di farla finita.

È cosi ieri pomeriggio 25 Febbraio 2020 decide di porre fine alla sua sofferenza prende un mezzo di trasporto da dove viviamo “Bath Spa” direzione Londra e decide di gettarsi sui binari della Metropolitana di Londra.

La morte sarà la mia liberazione ed anche la vostra...

Adesso piangiamo la tua morte e preghiamo per la fine della tua sofferenza.

R.i.p. my little brother".