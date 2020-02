Alimentare: successo ExpoCook a Palermo, 10mila visitatori

PALERMO, 27 FEB C'è una Sicilia che combatte la paura del coronavirus a colpi di gelato 4.0, pizza gourmet, birre artigianali, formaggi km0, deliziose viennoiserie. Perché il food è un ottimo deterrente contro ogni malattia. Non si è fermato infatti ExpoCook, il salone della ristorazione che è in corso fino a domani alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Dopo un avvio un po' in sordina ieri c'è stato il pienone: diecimila presenze, in linea al trend delle altre edizioni. "Abbiamo tenuto la barra del timone dritta dice il project manager di ExpoCook, Fabio Sciortino e contiamo di andare sempre meglio. Certo sarà un'edizione diversa dalle altre, ma non sarebbe stato giusto fermarsi, per chi ci ha lavorato tanto, per gli espositori che sono arrivati con tanti materiali. E per il pubblico che è qui numerosissimo". La manifestazione continuerà a proporre masterclass, cooking show, seminari e convegni internazionali, dimostrazioni dal vivo e grandi personaggi, tutto aperto gratuitamente al pubblico. Un appuntamento che coinvolge 230 espositori in 25mila metri quadrati di area coperta della Fiera (che così ha recuperato la "vita"), divisi in 11 settori tematici e 8 padiglioni.

Ma la parte più divertente sta nei "contatti" che hanno fatto nascere nuovi piatti. Nel primo giorno, dallo stand di Fratelli Brazzale è stato offerto un "burro" di altissima qualità al maestro pasticcere Giovanni Pace: è nato uno straordinario, nuovissimo e leggerissimo gelato al burro che è diventato il leitmotiv dell'intero salone; mentre lo chef Natale Giunta ha deciso di presentare ad Expocook la sua "Sfera di tiramisù", delizia gourmet creata di recente. (ANSA).