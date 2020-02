L'avv. Ignazio Galfo nel direttivo Unione Ordini Forensi di Sicilia

Modica - L’Assemblea dei delegati all’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia ha eletto il Direttivo per il prossimo quadriennio. Il presidente, eletto per acclamazione, è l’avv. Giuseppe Di Stefano, già presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo, che si avvarrà di un ufficio di presidenza composto da professionisti provenienti da tutti i distretti della regione. Vicepresidente l’avv. Antonino Distefano (Distretto Catania), Segretario l’avv. Antonella Martina Nigrone (distretto Messina), Tesoriere l’avv. Alfredo Saia (Distretto Caltanissetta). Sono stati inoltre eletti cinque consiglieri tra i delegati indicati dai 16 ordini della regione e partitamente gli avvocati Antonino Centorrino (Distretto Messina), Cristina Aglieri Rinella (distretto Palermo), Giulio Vulpitta (distretto Palermo), Nino Benintende (Distretto Caltanissetta) e il modicano Ignazio Galfo (Distretto Catania). Il Direttivo come primo atto dopo l’insediamento ha nominato l’avv. Vincent Molina del Foro di Messina, quale responsabile della Comunicazione dell’Unione.