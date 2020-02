Musumeci ai turisti del Nord: non venite. E Striscia lo sfotte

Milano - E' finito sotto le grinfie della satira dei palermitani Ficarra e Picone su Striscia La Notizia il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Come è noto, il Governatore ha raccomandato ai turisti del Nord di non venire in Sicilia per evitare il contagio dei siciliani da Coronavirus.

In un momento di tracollo del turismo, anche nell'Isola, il messaggio è stato molto contestato. E il duo comico, nella puntata di Striscia La Notizia in onda ierri sera, ha infilzato il Governatore: "Musumeci, Musumeci, anche se non vengono i turisti, digli che almeno mandino i soldi in Sicilia!".

VIDEO