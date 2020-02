Coronavirus, primo caso in provincia di Roma. E' una donna, a Fiumicino

Roma - Il coronavirus sarebbe arrivato anche nella provincia di Roma. Una donna di Fiumicino, che di recente aveva viaggiato in provincia di Bergamo, è risultata positiva al primo test. Ricoverata allo Spallanzani per tutti gli approfondimenti legati alla Sars-CoV-2. Tutte le persone con le quali ha avuto dei contatti sono già state poste in isolamento.

Il fatto che la positività arrivi dopo un viaggio in Lombardia fa pensare che questo caso, se confermato, non sia collegabile alla presenza di un focolaio nel Lazio.