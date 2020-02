Gestiva un B&b a Rosolini, si toglie la vita a 42 anni

Rosolini - Nell'ultimo periodo avrebbe sofferto di depressione, così ha deciso di farla finita. Un uomo di 42 anni è morto suicida a Rosolini. Si è impiccato ieri mattina in contrada Casale, nel luogo dove insieme alla sorella gestiva un 'B&B'. Sono stati i parenti a are l'allarme trovandosi di fronte ad una scena raccapricciante. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Rosolini che hanno potuto soltanto constatare la morte dell'uomo per impiccagione ed hanno informato il pm di turno a Siracusa.

Il corpo è stato trasferito all'obitorio del cimitero del paese.