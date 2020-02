Incidente, muore macellaio 70enne

Gela (Caltanissetta) - È morto dopo poche ore dall'incidente stradale al lungomare Federico II di Svezia il macellaio Andrea Di Benedetto, 70 anni.

L'uomo era a bordo della sua Fiat Punto quando per cause in corso d'accertamento si è scontrato con una Fiat 500L in una curva.

L'impatto è stato violentissimo tant'è che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Il macellaio Di Benedetto, conosciuto a Gela per la sua attività commerciale in via Cairoli, dopo alcune ore dall'incidente non ce l'ha fatta.

L'altro automobilista è ricoverato nel reparto di Ortopedia.