Lutto cittadino a Vittoria per la morte di Saverio

Vittoria - C'è anche la cantante Deborah Iurato fra gli amici cari cha piangono la morte di Saverio Gilestro, rimasto folgorato ieri mentre lavorava in un impianto di pubblica illuminazione sulla Vittoria-Pedalino.

"Non eri solo un amico... Eri un fratello! Un’amicizia lunga 13 anni, dovevamo ancora raccontaci tante cose, sei sempre stato l’amico su cui potevo contare ed eri sempre presente quando avevo bisogno! Lasci un vuoto enorme dentro di me! Proteggi la mia dolce amica Morena e la tua piccolina.... che rabbia che non puoi vederla crescere!!! Ti voglio bene e te ne vorrò per sempre Fratellone. BUON VIAGGIO".

Così la cantante ragusana.

Intanto, domani, lutto cittadino e bandiere a mezz’asta a Vittoria. “Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e cordoglio e quella di tutta la comunità vittoriese ai genitori e alla famiglia, del giovane Saverio Gilestro, deceduto durante lo svolgimento del suo lavoro”. La Commissione Straordinaria, ha firmato l’ordinanza che indice il lutto cittadino per la giornata di domani, 29 febbraio e prenderà parte alle esequie che si terranno sempre domani, alle ore 15.30, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. La Commissione Straordinaria invita i cittadini, gli esercenti, i gestori dei locali a rispettare il silenzio nella giornata di lutto, in particolare in concomitanza delle celebrazione delle esequie.