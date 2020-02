Papa Francesco ha una lieve indisposizione. E' il secondo giorno

Città del Vaticano - “Il Santo Padre ha celebrato Messa questa mattina e al termine, come di consueto, ha salutato i partecipanti, ma ha ritenuto di rinviare le udienze ufficiali di oggi. Gli incontri in agenda a Casa Santa Marta proseguono regolarmente". Lo ha detto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti. Interpellato in particolare dall'Ansa sul fatto che alcuni giornalisti accostano l'indisposizione del Papa al coronavirus, Bruni ha dichiarato che "non c'è alcuna evidenza che spinga a diagnosticare altro che una lieve indisposizione. Anche nel pomeriggio di oggi - ha aggiunto - proseguono gli incontri del Santo Padre a Santa Marta".

Già ieri il Papa non aveva partecipato alla Liturgia penitenziale nella Basilica di San Giovanni in Laterano con il clero della diocesi di Roma, lasciando che il suo discorso fosse letto dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Bruni aveva parlato di una "lieve indisposizione" per la quale Francesco aveva "preferito restare negli ambienti vicini a Santa Marta” svolgendo regolarmente gli altri impegni. In mattinata, infatti, il Papa aveva celebrato la Messa a Santa Marta e più tardi aveva accolto in udienza i membri del “Global Catholic Climate Movement”, un organismo che collabora con la Chiesa per una maggiore tutela della Casa comune, ispirato dai valori della Laudato si’.