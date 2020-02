A Ragusa regalano l'amuchina

Ragusa - Con la campagna “Lasciati contagiare dalla nostra voglia di prevenire” Orthom, centro specializzato in ortopedia su misura, mette a disposizione di tutti i clienti le sue scorte di Amuchina, il prezioso gel igienizzante che nelle ultime settimane e? andato a ruba ed e? diventato quasi introvabile.

«Al di la? della psicosi “contagio da coronavirus” che imperversa in questi giorni, adottare comportamenti igienici corretti e? sempre una buona e valida abitudine per evitare il propagarsi di infezioni, comprese le classiche influenze stagionali» spiega Pietro Di Falco, tecnico ortopedico e fondatore di Orthom. «Naturalmente l’Amuchina non basta: per esempio, lavarsi spesso e bene le mani o evitare di frequentare luoghi chiusi e affollati nei periodi di picchi influenzali dovrebbero essere la regola».

Nella hall del centro Orthom, in via Achille Grandi a Ragusa, in questi giorni fanno bella mostra di se? due grandi dispenser costantemente riforniti di Amuchina. I clienti sono invitati a portar via la loro bottiglietta omaggio.

Oltre a offrire una vasta rete di servizi ortopedici e realizzare su misura ortesi e protesi d’avanguardia, Orthom e? da sempre impegnata nel territorio siciliano sui temi della prevenzione e della sensibilizzazione.