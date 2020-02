Cinisi (Palermo) - Lo ha realizzato Beny Vitale, un street artist e art decor palermitano, per il comune di Cinisi. Su un muro della città ha disegnato un murale in cui la Sicilia è raffigurata come le ali di una farfalla che spuntano ad una giovane donna.

Il disegno, che è stato apprezzato da molti e che ricorda molto da vicino i murales del famoso Banksy, è stato realizzato nell’ambito di un progetto di sensibilizzazione sul tema dell’immigrazione.