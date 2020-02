Coronavirus, non ha più sintomi la donna di Catania

Catania - Due dei quattro casi positivi in Sicilia sono guariti ha confermato il capo della protezione Angelo Borrelli, anche se l'assessorato regionale alla Salute parla di 3 guariti. In bilico, da confermare, probabilmente, il caso della donna di Catania in isolamento domiciliario fiduciario e senza più sintomi.

Mentre la 66enne della provincia di Bergamo, sta meglio, non ha più la febbre ma resta ancora ricoverata all'ospedale cervello di Palermo. I due guariti dal coronavirus si trovano qui dentro, tra i turisti lombardi in quarantena, insieme al personale del hotel mercure di Palermo. E questi sono i messaggi di ringraziamneto che hanno passato sotto la porta proprio al personale. Intanto, mentre Federalberghi diffonde questo video sotto l'hastag Palermononsiferma cercando di contenere l'ondata di disdette, i sindacati confederali in modo unitario chiedono che le istituzioni smettano di alimentare il panico. "l'allarmismo registrato negli ultimi giorni - scrivono in una nota - non solo non aiuta a contenere l'epidemia ma alimenta disagi, confusione, speculazioni e crisi economica." Propongono che la regione lanci una campagna di informazione e prevenzione sulla popolazione piu' a rischio, attraverso i medici di base e le asp, e chiedono personale aggiuntivo negli ospedali, tutelando e informando il personale sulle precauzioni da adottare. Intanto è stato completato l'allestimento delle 40 tende installate dalla protezione civile all'esterno dei pronto soccorso dei principali ospedali della regione per evitare che i pazienti con sintomi influenzali entrino in contatto con gli altri.