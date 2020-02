Si cercano passeggeri del volo della donna positiva al Coronavirus

Catania - In Sicilia tre dei quattro pazienti risultati positivi ai test sul coronavirus sono guariti e un quarto è in fase avanzata di guarigione.

A parlare l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. A Catania c’è attesa per conoscere dall’istituto Spallanzani di Roma l’esito sui tamponi effettuati sulla signora catanese risultata positiva e oggi in quarantena in casa con i suoi parenti più stretti. Allo Spallanzani convergono tutti i tamponi effettuati in Italia per la conferma del contagio e il ritardo potrebbe essere dovuto a questo. I dati ufficiali parlano di 4 casi in Sicilia: tre si sono verificati a Palermo (due guariti e uno ricoverato con sintomi ma ora in via di guarigione) e uno è quello di Catania.

La signora sta bene, secondo quanto conferma l’assessorato, e ha pochi sintomi, ma ciononostante si stanno ricostruendo tutti i suoi movimenti, da quando è atterrata a Catania, domenica sera, di ritorno da Milano. L’Usmaf, l’organismo ministeriale deputato ai controlli sanitari, ha chiesto ai responsabili aeroportuali l’indicazione del volo con il quale la signora è tornata a Catania. Sembra che abbiano voluto sapere anche il suo posto e quelli di tutti i passeggeri che erano vicini a lei. Probabilmente questi saranno rintracciati per avviare, ove fosse necessario, una quarantena ed evitare che possano essere veicolo di contagio, anche se le ultime notizie che arrivano dagli infettivologi propenderebbero per una minore virulenza del virus che circola in Italia rispetto a quello cinese. Ma è bene avere un quadro preciso perché in Sicilia come in tutta Italia ci sono molti soggetti fragili da tutelare.